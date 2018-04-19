|В парламенте нет единства относительно назначения новых членов ЦИК - нардеп
|19.04.2018 16:39
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В сессионном зале нет единства в вопросе назначения новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Сергей Березенко, передает корреспондент
"Мы очень рассчитывали, что сегодня Рада рассмотрит назначение
новых членов ЦИК - почему-то руководство парламента не определило
это как приоритетное голосования. Мы очень рассчитываем, что
председатель парламента вынесет этот вопрос в зал. Сегодня - я мало
верю, что этот вопрос будут рассматривать. Я не вижу сегодня
единства по этому вопросу в зале ", - подчеркнул С.Березенко.
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