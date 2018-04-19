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К заявлению генпрокурора РФ об убийстве Литвиненко Березовским стоит относиться как к плоду его бурной фантазии – политолог Вишневский
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19.04.2018 16:39
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Заявление генпрокурора РФ Юрия Чайки об убийстве бывшего
подполковника ФСБ Александра Литвиненко российским бизнесменом
Борисом Березовским рассчитано на внутреннюю аудиторию, сказал в
комментарии изданию "ГОРДОН" руководитель фракции "Яблоко" в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга, российский политолог и
публицист Борис Вишневский. Вишневский: Большое число россиян
утратили способность думать самостоятельно Фото: Борис Вишневский /
Facebook "Российские власти всеми силами открещиваются от
отравления Скрипалей: мол, это не мы, отравляющее вещество –
не наше, и так далее. И вот теперь, генпрокурор РФ заявляет, что
Березовский отравил Литвиненко. Ничего удивительного для меня в
этих заявлениях нет. Я понимаю мотивы спецслужб РФ в отравлении
Литвиненко. А Березовскому-то это зачем было нужно? То есть к
заявлению генпрокурора РФ об убийстве Литвиненко Березовским стоит
относиться как к плоду его бурной фантазии. И вообще мне хотелось
бы, чтобы генпрокурор больше занимался нарушением прав граждан
внутри России, на которые возглавляемый им орган обращает крайне
мало внимания", – отметил Вишневский.По его словам, заявление Чайки
рассчитано, в первую очередь, на российскую аудиторию."Это
заявление – типичный отвлекающий маневр. Поэтому ему лучше не
верить. К сожалению, большинство россиян получают информацию из
телевизора. А там говорят, что Скрипалей отравили британские
спецслужбы, Литвиненко отравил Березовский. И многие этому верят.
Один из результатов путинской эпохи: большое число россиян утратили
способность думать самостоятельно и анализировать информацию.
Заявление Чайки рассчитано, прежде только, на внутреннюю аудиторию.
А также на представителей западных СМИ, состоящих на содержании у
российских властей. Скорее только, нам покажут какого-то якобы
независимого шведского или американского журналиста, который
скажет, что Россию оклеветали. А потом выяснится, что этот человек
хорошо известен своей пропутинской позицией. Но в РФ его слова
преподнесут так: мол, смотрите, о чем пишет британская пресса! Мы
же знаем все эти приемы", – подчеркнул Вишневский.Александр
Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным
полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.Расследование и суд
по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено
судебное дознание, публичные слушания начались только в начале
2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко
могло быть наличие у него компромата на представителей
российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд
Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко,
"вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который
в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром
Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы
РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии
следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.Березовский был
советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000
года являлся политическим оппонентом президента РФ Владимира
Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в
мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата
власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в
статусе политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в
марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия
следствия –
самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в
британском графстве Суррей.
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