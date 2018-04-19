Заявление генпрокурора РФ Юрия Чайки об убийстве бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко российским бизнесменом Борисом Березовским рассчитано на внутреннюю аудиторию, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, российский политолог и публицист Борис Вишневский. Вишневский: Большое число россиян утратили способность думать самостоятельно Фото: Борис Вишневский / Facebook "Российские власти всеми силами открещиваются от отравления Скрипалей: мол, это не мы, отравляющее вещество – не наше, и так далее. И вот теперь, генпрокурор РФ заявляет, что Березовский отравил Литвиненко. Ничего удивительного для меня в этих заявлениях нет. Я понимаю мотивы спецслужб РФ в отравлении Литвиненко. А Березовскому-то это зачем было нужно? То есть к заявлению генпрокурора РФ об убийстве Литвиненко Березовским стоит относиться как к плоду его бурной фантазии. И вообще мне хотелось бы, чтобы генпрокурор больше занимался нарушением прав граждан внутри России, на которые возглавляемый им орган обращает крайне мало внимания", – отметил Вишневский.По его словам, заявление Чайки рассчитано, в первую очередь, на российскую аудиторию."Это заявление – типичный отвлекающий маневр. Поэтому ему лучше не верить. К сожалению, большинство россиян получают информацию из телевизора. А там говорят, что Скрипалей отравили британские спецслужбы, Литвиненко отравил Березовский. И многие этому верят. Один из результатов путинской эпохи: большое число россиян утратили способность думать самостоятельно и анализировать информацию. Заявление Чайки рассчитано, прежде только, на внутреннюю аудиторию. А также на представителей западных СМИ, состоящих на содержании у российских властей. Скорее только, нам покажут какого-то якобы независимого шведского или американского журналиста, который скажет, что Россию оклеветали. А потом выяснится, что этот человек хорошо известен своей пропутинской позицией. Но в РФ его слова преподнесут так: мол, смотрите, о чем пишет британская пресса! Мы же знаем все эти приемы", – подчеркнул Вишневский.Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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