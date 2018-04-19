Немецкие компании надавили на Меркель и потребовали от нее убедить Трампа вывести ФРГ из-под действия новых жестких антироссийских санкций: крупнейшие контракты немецкого бизнеса завязаны на близких к путинскому режиму лиц, пишет WSJ. Аргумент таков: немцы не желают становиться «жертвой ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном». Прекрасно! То есть химатака в Солсбери, гибель MH 17, набег на Украину, аннексия Крыма, Донбасса и части Грузии, а также зариновые, бункерные, фосфорные и зажигательные бомбардировки в Сирии, кибератаки на западные правительства (включая немецкое) — все это, по логике немецких концернов, «личные проблемы» Трампа и Путина, Вашингтона и Москвы, Конгресса и Дерипаски.

Может ли Германия считаться лидером Европы после того, как она отказалась взять на себя ответственность за противодействие экзистенциальной угрозе, которую представляет для европейской цивилизации Москва? Напротив, именно Берлин на протяжении всех этих 4 лет последовательно чинил препятствия для того, чтобы сделать политического изгоя (Россию) изгоем экономическим. Были лишь поверхностные символические шаги, призванные «продемонстрировать решимость». И в тот момент, когда содействие немцев является остро необходимым, мы видим, как они — именно они — пытаются подорвать международное единство в отношении путинской администрации. Ведь совершенно ясно, что операция по «вырезанию» российских олигархов из мировой экономики окажется бессмысленной, если Берлин заставит Трампа пойти на уступки. Если Меркель действительно пойдет на поводу у финансово-промышленных группировок, это будет ее самая большая политическая ошибка.

Остается лишь надеяться на ту самую «жесткость» Трампа в отношении РФ, которой он не перестает гордиться. Ему безразличны идеальные ценности — но не материальные. Недавно он воскликнул: как Германия может помогать России строить «Северный поток — 2» и при этом не платить по счетам за НАТО (в то время как гораздо более маленькие страны Восточной Европы вносят свои 2 процента ВВП в Натовскую казну)?! Вашингтону останется лишь стоять на своем (и, вероятно, предложить Берлину эксклюзивные экономические преимущества), тогда как у Германии нет никаких аргументов — только «давить на жалость» к зажиточным немецким бюргерам. Это будут психологические, а не политико-экономические переговоры между Вашингтоном и Берлином.

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