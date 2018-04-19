прежний командующий ВМС Украины, экс-начальник Генерального штаба ВСУ Юрий Ильин уверяет, что в ферале 2014 года в начале аннексии Россией АР Крыма не склонял своих подчиненных перейти на сторону Вооруженных сил РФ и не видел на улицах населенных пунктов полуострова солдат РФ. Об этом Ильин заявил сегодня во время допроса в режиме видеоконференции по делу о государственной измене екс-президента Виктора Януковича Оболонскому районному суду Киева, передает кореспондент

"Да, ко мне обращались очень многие мои подчиненные, так как ситуация для них была непонятная, и спрашивали как поступать. Я им советовал беречь своих подчиненных и флаг Украины и никому не говорил нарушать присягу", - сказал Ильин.

Он также заявил суду, что "лично не видел никаких незаконных действий Вооруженных сил Российской Федерации на улицах Крыма".

Как сообщал, Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, на предыдущем заседании 18 апреля суд допросил в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина.

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