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НАБУ расследует злоупотребления чиновников Кабмина при установлении формулы цены на газ
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19.04.2018 16:47
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины считают
необоснованной цену газа 4 849 гривен за тыс. м³ (без НДС), который
НАК "Нафтогаз України" обязали закупать у компаний "Укргаздобыча" и
"Черноморнефтегаз". В НАБУ подозревают, что стоимость газа не
соответствует фактическим расходам Фото: nabu.gov.ua Об этом
говорится в определении Соломенского райсуда Киева от 29 марта 2018
года, на которое ссылаются "Українські новини".В материалах
следствия говорится, что чиновники", злоупотребляя служебным
положением и действуя умышленно, приняли постановления №315 и №187,
которыми обязали НАК "Нафтогаз України" закупать газ у компаний
"Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз" по цене 4 849 гривен за тыс.
м³ (без НДС).Такую стоимость детективы считают экономически
необоснованной и не подтвержденной фактическими расходами.Данная
цена, согласно материалам следствия, привела к завышению тарифов за
коммунальные услуги.С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и
предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа,
установленная в размере 6957,9 грн за 1000 м³ (с НДС).В
июле 2017 года "Нафтогаз України" предлагал повысить
тариф почти на 19%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил,
что цена на газ для населения, наоборот, будет снижена. В
итоге тариф не изменили.Агентство Reuters сообщило 6 октября 2017
года, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на
газ для населения, согласно которой цена останется неизменной до
июля 2018 года. 18 декабря 2017 года в МВФ заявили,
что украинские власти должны откорректировать цены на
природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.25 января
2018 года президент Украины Петр Порошенко в
интервью Bloomberg заявил, что правительство готово
урегулировать цены на газ, но не указал подробностей.1 февраля
постоянный представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на
газ в Украине.2 февраля Гройсман заявил, что Украина
ведет переговоры с МВФ относительно урегулирования цен на газ.
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