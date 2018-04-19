Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины считают необоснованной цену газа 4 849 гривен за тыс. м³ (без НДС), который НАК "Нафтогаз України" обязали закупать у компаний "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз". В НАБУ подозревают, что стоимость газа не соответствует фактическим расходам Фото: nabu.gov.ua Об этом говорится в определении Соломенского райсуда Киева от 29 марта 2018 года, на которое ссылаются "Українські новини".В материалах следствия говорится, что чиновники", злоупотребляя служебным положением и действуя умышленно, приняли постановления №315 и №187, которыми обязали НАК "Нафтогаз України" закупать газ у компаний "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз" по цене 4 849 гривен за тыс. м³ (без НДС).Такую стоимость детективы считают экономически необоснованной и не подтвержденной фактическими расходами.Данная цена, согласно материалам следствия, привела к завышению тарифов за коммунальные услуги.С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в размере 6957,9 грн за 1000 м³ (с НДС).В июле 2017 года "Нафтогаз України" предлагал повысить тариф почти на 19%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения, наоборот, будет снижена. В итоге тариф не изменили.Агентство Reuters сообщило 6 октября 2017 года, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля 2018 года. 18 декабря 2017 года в МВФ заявили, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.25 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ, но не указал подробностей.1 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на газ в Украине.2 февраля Гройсман заявил, что Украина ведет переговоры с МВФ относительно урегулирования цен на газ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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