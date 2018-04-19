|Стоимость автомобильных перевозок товаров в Украине вдвое больше, чем в ЕС
|19.04.2018 16:54
|
В Украине стоимость перевозок товаров и грузов автомобильным транспортом вдвое превышает стоимость таких перевозок в ЕС. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме отметил член команды поддержки реформ при Мининфраструктуры Виктор Загреба, передает корреспондент
"Как показало исследование Всемирного банка, в Украине стоимость перевозок (автомобильных, - ред.) товаров и грузов вдвое больше, чем в ЕС", - сообщил Загреба.
Как уточнил он, одной из целей Логистической стратегии Украины, которая сейчас проходит последний этап визирования и вскоре будет обнародована, является уменьшение стоимости перевозок.
"Это уменьшит цены на товары, от чего выиграют как простые
украинцы, бизнес, так и экономика государства", - сказал он.