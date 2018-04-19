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Два члена команды судна "Норд" обманным путем вылетели из Украины в Беларусь – Госпогранслужба Украины
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19.04.2018 16:55
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Во время регистрации на авиарейс из Киева в Беларусь два члена
задержанного судна "Норд" предъявили паспорта граждан РФ, выданные
в российском Генконсульстве в Харькове, отметили в Госпогранслужбе
Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Судно
задержали 25 марта Фото: Державна прикордонна служба України /
Facebook "В аэропорту Жуляны на рейс, следовавший в Беларусь,
зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, которые на паспортном
контроле предъявили документы граждан РФ, выданные в Генконсульстве
РФ в городе Харькове", – рассказали в ведомстве.Поскольку
украинская сторона признает документы, выданные российским
диппредставительством в Харькове, а указанные в них фамилии
отличались от внесенных в базы данных, оба гражданина были выпущены
из Украины."На момент вылета соответствующих поручений от других
правоохранительных органов или решений судов об ограничении в
выезде членов суднокоманды в адрес Госпогранслужбы не
поступало", – подчеркнули в ГПСУ.В 15.20 на рейс в Минск с
использованием российских паспортов из Генконсульства РФ в Харькове
пытались улететь еще семь членов команды судна "Норд". Украинские
пограничники изъяли их документы и составили протоколы о попытке
нарушить государственную границу. Материалы переданы в суд,
информацию передали в правоохранительные органы и Министерство
иностранных дел Украины."Членам суднокоманды "Норд" в очередной раз
предложено обратиться в органы Государственной миграционной службы
Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем
к местам постоянного проживания на законных основаниях", –
отметили в ГПСУ.Украинские пограничники задержали рыболовецкое
судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в
Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской
области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта
пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган
проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".
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