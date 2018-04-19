Во время регистрации на авиарейс из Киева в Беларусь два члена задержанного судна "Норд" предъявили паспорта граждан РФ, выданные в российском Генконсульстве в Харькове, отметили в Госпогранслужбе Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Судно задержали 25 марта Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook "В аэропорту Жуляны на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, которые на паспортном контроле предъявили документы граждан РФ, выданные в Генконсульстве РФ в городе Харькове", – рассказали в ведомстве.Поскольку украинская сторона признает документы, выданные российским диппредставительством в Харькове, а указанные в них фамилии отличались от внесенных в базы данных, оба гражданина были выпущены из Украины."На момент вылета соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманды в адрес Госпогранслужбы не поступало", – подчеркнули в ГПСУ.В 15.20 на рейс в Минск с использованием российских паспортов из Генконсульства РФ в Харькове пытались улететь еще семь членов команды судна "Норд". Украинские пограничники изъяли их документы и составили протоколы о попытке нарушить государственную границу. Материалы переданы в суд, информацию передали в правоохранительные органы и Министерство иностранных дел Украины."Членам суднокоманды "Норд" в очередной раз предложено обратиться в органы Государственной миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях", – отметили в ГПСУ.Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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