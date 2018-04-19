В четверг, 19 апреля, в украинский парламент внесли пакет законопроектов по защите прав ребенка, который предусматривает ужесточение ответственности за неуплату алиментов. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал министр юстиции Павел Петренко, передает РБК-Украина.

"Сегодня депутаты подают второй пакет законопроектов, которые касаются защиты прав ребенка. Это новый пакет законов "Чужих детей не бывает" - часть 2. Он касается усиления ответственности в отношении злостных неплательщиков алиментов. Мы сделали выговор на защите экономических прав украинских детей", - рассказал он.

Министр уточнил, что в зависимости от задолженности размер алиментов будет увеличиваться.

"Во-первых, это увеличение минимального размера алиментов. Если долг есть более одного года, он будет автоматически увеличиваться на 20%, два года - на 30%. Все эти средства будут идти на счет ребенка, а не в бюджет государства. Вторая новация: неуплата алиментов будет основанием для не допуска на государственную службу", - пояснил Петренко.

Он напомнил, что с момента принятия первого пакета законов относительно алиментов, количество уплаченных алиментов за неполных три месяца выросло в два с половиной раза.

Как сообщал svodka.net ранее, в Украине более 7000 должников по алиментам официально объявлены в розыск только за один месяц с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов.

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