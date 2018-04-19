Фрагменты останков жертв малайзийского Boieng, который потерпел крушение на Донбассе летом 2014 года, были обнаружены в 2017 году американским журналистом Патриком Ланкастером в районе села Грабово под Торезом. Завтра боевики "ДНР" передадут их голландской стороне. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Осуществлявший рейс MH17 Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области Фото: ЕРА "Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг планирует принять участие в передаче фрагментов останков жертв крушения Boeing MH17 голландской стороне, которая состоится 20 апреля в гостинице Park Inn", – заявил представитель боевиков Руслан Якубов.По данным агентства, речь идет о фрагментах останков, которые были обнаружены в декабре 2017 года американским журналистом Патриком Ланкастером в районе села Грабово под Торезом. Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.Согласно выводам комиссии, которая расследует катастрофу, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. При этом комиссия заявила, что данные о причастности к катастрофе России как государства пока не выявлены.По данным Bellingcat и СБУ, доставку комплекса "Бук" на Донбасс организовал офицер российской армии Сергей Дубинский (Хмурый).8 декабря 2017 года в расследовании Bellingcat и издания The Insider сообщалось, что идентифицирован один из фигурантов радиоперехвата в день катастрофы – позывной Дельфин. Расследователи утверждают, что это генерал-полковник армии РФ Ткачев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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