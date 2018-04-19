В четверг, 19 апреля, в Киеве на железнодорожной станции "Дарница" женщина родила прямо на платформе. Об этом сообщает Железнодорожный портал .

Известно, что роды у 41-летней женщины по имени Наталья приняла дежурная по вокзалу Яна Якименко. По ее словам, оператор сообщил, что из № 777 Шостка-Киев сойдет беременная, у которой отошли воды.

"Ее должна была встретить я, потому что врач в это время принимала тяжелую пациентку в медпункте. Никто и подумать не мог, что все будет так скоро. Мы вызвали скорую, а я побежала на платформу", - говорит Яна Якименко.

Дежурная по вокзалу увидела женщину, которая шла с тремя тяжелыми сумками. По словам роженицы, она ехала в Киев намерено за две недели до родов. Как рассказала Якименко, они прошли около 20 метров, и беременная сказала: "Все, кажется, началось". Ребенок родился почти сразу. При себе у роженицы были пеленки, следовательно новорожденного сразу спеленали.

Помогал и пассажир с опытом партнерских родов. "Девочка родилась маленькая, я ей, как смогла, прочистила носик - и малышка начала дышать, не плакала. Положили девочку матери на живот. За 10 минут приехала скорая", - рассказала дежурная по вокзалу.

Стоит отметить, что для женщины это третий ребенок.

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