В госбюджете-2018 предусмотрено финансирование технической модернизации существующего вооружения и создание нового оружия для поддержки обороноспособности Украины, отметил премьер-министр Владимир Гройсман. Порошенко пока не подписал госбюджет-2018 Фото: EPA "Я думаю, что до конца недели президент подпишет бюджет", – сказал Гройсман.Премьер-министр отметил, что в госбюджете-2018 предусмотрено финансирование технической модернизации существующего вооружения и создание нового оружия для поддержки обороноспособности Украины.7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла бюджет на 2018 год, "за" проголосовали 273 нардепа. Согласно документу, на следующий год предусмотрены доходы на уровне 913,6137 млрд грн, расходы – 988,6343 млрд грн. С 1 января следующего года прожиточный минимум будет составлять 1700 грн, с 1 июля – 1777 грн, с 1 декабря – 1853 грн. Документ разработан, исходя из прогноза инфляции 9% и роста ВВП в 3%. В закон заложили курс гривны 29,3 грн/$.21 декабря Рада внесла уточнения в госбюджет относительно социального обеспечения военнослужащих. Также парламент устранил несогласованности в законопроекте об изменениях в Налоговый кодекс.22 декабря законопроект подписал спикер парламента Андрей Парубий и передал его на подпись президенту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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