19 апреля нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, прошла экспертизу на вменяемость.

Об этом «Украинской правде» сообщил ее адвокат Олег Соловей, информирует svodka.net.

«Сегодня была экспертиза на вменяемость. Это обязательная экспертиза на проверку состояния вменяемости. Она проводится в любом уголовном производстве. Проверяется, отдавал ли человек отчет в совершаемых действиях», — сказал Соловей.

На вопрос, прошла ли Савченко эту экспертизу и соответственно признана ли вменяемой, защитник сказал:

«Думаю, что да – хотя письменного заключения врача по этому поводу нет, – думаю, что прошла».

«Если человек не отдавал отчет в совершаемых действиях и не вменяемый, то его отправляют на принудительное лечение», — пояснил Соловей.

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