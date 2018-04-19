|В сети набирает популярность видео редкой гориллы с детенышем
|19.04.2018 17:11
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В Соединенных Штатах Америки работникам Смитсоновского зоопарка удалось запечатлеть на видео момент, как самка редкой западной равнинной гориллы баюкает и целует своего новорожденного детеныша.
Малыша зовут Moke, что означает "маленький" или "младший". Его родителями являются 15-летняя Калайя и 26-летний Барака.
Стоит отметить, что это первый за 10 лет случай рождения западной равнинной гориллы в зоопарке. Этот вид горилл находится под угрозой исчезновения.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в сети появилось видео, на котором горилла Болинго научилась йоге, занимаясь вместе с тренером.
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