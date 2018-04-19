В Соединенных Штатах Америки работникам Смитсоновского зоопарка удалось запечатлеть на видео момент, как самка редкой западной равнинной гориллы баюкает и целует своего новорожденного детеныша.

Малыша зовут Moke, что означает "маленький" или "младший". Его родителями являются 15-летняя Калайя и 26-летний Барака.

Стоит отметить, что это первый за 10 лет случай рождения западной равнинной гориллы в зоопарке. Этот вид горилл находится под угрозой исчезновения.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в сети появилось видео, на котором горилла Болинго научилась йоге, занимаясь вместе с тренером .

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