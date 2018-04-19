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Ильин: В 2014 году Турчинов не имел права командовать Вооруженными силами
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19.04.2018 17:12
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Конституция Украины не предусматривала, чтобы спикер Верховной
Рады, и.о. президента Александр Турчинов становился
главнокомандующим ВСУ, заявил экс-начальник украинского Генштаба
Юрий Ильин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ильин сказал, что в феврале 2014 года считал главнокомандующим
Януковича Фото: mil.gov.ua В феврале 2014 года Александр Турчинов,
ставший председателем Верховной Рады и исполняющим обязанности
президента, не мог выполнять функции главнокомандующего. Об этом
заявил прежний командующий Военно-морскими силами Украины,
экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин на заседании Оболонского
районного суда по делу о госизмене бывшего президента Виктора
Януковича 19 апреля.Заседание транслируют в YouTube на
канале Генпрокуратуры Украины. Ильина допрашивают в режиме
видеоконференции, поскольку он находится в аннексированном
Крыму."Конституция не прописывает перехода функции
главнокомандующего. Обязанности и.о. президента четко прописаны.
Управлять Вооруженными силами он не имел права, в моем
понимании", – сказал он.Экс-глава Генштаба признал, что в
первые дни после бегства Януковича продолжал считать
главнокомандующим его, однако ориентировался и на указания,
поступавшие из Киева.При этом ни Янукович, ни Турчинов не давали
ему указаний на применение армии либо на другие действия, добавил
Ильин.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли
массовые протесты, которые привели к смене власти.С 2012-го по 2014
год Ильин был командующим ВМС Украины. 19 февраля 2014 года
Янукович назначил его начальником Генерального штаба. На этой
должности Ильин пробыл только 10 дней – до 28
февраля.После назначения Ильин приказал украинским
военнослужащим зачистить Майдан, однако его подчиненные не
выполнили приказ.В сентябре 2014 года Генеральная прокуратура
открыла в отношении Ильина уголовное производство по статье
"дезертирство". По данным ведомства, находясь в распоряжении
министра обороны Украины, адмирал в конце мая покинул место службы.
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