Конституция Украины не предусматривала, чтобы спикер Верховной Рады, и.о. президента Александр Турчинов становился главнокомандующим ВСУ, заявил экс-начальник украинского Генштаба Юрий Ильин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ильин сказал, что в феврале 2014 года считал главнокомандующим Януковича Фото: mil.gov.ua В феврале 2014 года Александр Турчинов, ставший председателем Верховной Рады и исполняющим обязанности президента, не мог выполнять функции главнокомандующего. Об этом заявил прежний командующий Военно-морскими силами Украины, экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин на заседании Оболонского районного суда по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича 19 апреля.Заседание транслируют в YouTube на канале Генпрокуратуры Украины. Ильина допрашивают в режиме видеоконференции, поскольку он находится в аннексированном Крыму."Конституция не прописывает перехода функции главнокомандующего. Обязанности и.о. президента четко прописаны. Управлять Вооруженными силами он не имел права, в моем понимании", – сказал он.Экс-глава Генштаба признал, что в первые дни после бегства Януковича продолжал считать главнокомандующим его, однако ориентировался и на указания, поступавшие из Киева.При этом ни Янукович, ни Турчинов не давали ему указаний на применение армии либо на другие действия, добавил Ильин.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти.С 2012-го по 2014 год Ильин был командующим ВМС Украины. 19 февраля 2014 года Янукович назначил его начальником Генерального штаба. На этой должности Ильин пробыл только 10 дней – до 28 февраля.После назначения Ильин приказал украинским военнослужащим зачистить Майдан, однако его подчиненные не выполнили приказ.В сентябре 2014 года Генеральная прокуратура открыла в отношении Ильина уголовное производство по статье "дезертирство". По данным ведомства, находясь в распоряжении министра обороны Украины, адмирал в конце мая покинул место службы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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