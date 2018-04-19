Нардепы не приняли за основу законопроект №7511 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения гарантий реализации участниками боевых действий и лиц, приравненных к ним, в том числе участниками антитеррористической операции, Революции Достоинства и их семьями льгот на получение земельных участков, а также пресечению коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности", передает со ссылкой на .

Документ возвращен субъекту законодательной инициативы на доработку. Такое решение поддержал 251 нардеп. Так, после ряда неудачных голосований за принятие проекта за основу спикер предложил отправить законопроект на доработку в профильный комитет. Однако такое предложение нашло поддержку лишь у 224 депутатов при 226 минимально необходимых.

Так, проектом предлагается предоставить участникам боевых действий, лицам, приравненным к ним, в частности инвалидам войны, участникам АТО, Революции Достоинства, а также членам семей погибших таких лиц право на первоочередное получение из земель государственной или коммунальной собственности безвозмездно в частную собственность земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства.

Документом планируется закрепить, что право на получение земучастков такими гражданами распространяется на всю территорию Украины и не может быть ограничено правовыми актами центральных или местных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, что позволит им воспользоваться своим правом в любом регионе страны.

Кроме того, предусматривается предоставление денежной компенсации в случае отсутствия земель запаса государственной или коммунальной собственности на территории которой такие лица изъявили желание получить участки в собственность или в случае их добровольного отказа лица от получения таких участков. При этом устанавливается, что денежная компенсация выплачивается в срок не более 1 года со дня регистрации обращения гражданина, единовременно в полном объеме за каждый земучасток соответствующего вида использования (для индивидуального жилищного строительства, ведения личного крестьянского хозяйства и садоводства).

"По соответствующим расчетам, денежная компенсация для каждого указанного гражданина взамен земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного крестьянского хозяйства и садоводства ориентировочно составит около 78 400 гривен", - отмечают в пояснительной записке авторы законопроекта.

Напомним, в марте президент Украины объявил о юридическом завершении антитеррористической операции.

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