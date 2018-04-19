Московский патриархат осуждает инициативу президента Украины Петра Порошенко о создании единой поместной православной церкви в Украине. Такое заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион .

По его словам, государство не может манипулировать церковью в предвыборной борьбе или других политических целях.

"Создание автокефальной церкви - это процесс, который не может быть инициирован светской властью, потому что, как известно, Церковь в современных государствах отделена от государства, и государство не должно манипулировать Церковью, в том числе в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях", - заявил митрополит Иларион.

Он тажке подчеркнул, что вся концепция создания единой поместной церкви в Украине, отделенной от Русской православной церкви, базируется на тезисе о том, что в независимом государстве должна быть независимая Церковь.

"Если бы мы действовали по этому принципу, тогда бы, например, Александрийскую церковь надо было бы поделить на 50 с лишним частей, поскольку она обнимает собой всю Африку, а в Африке более 50 государств, Антиохийскую церковь надо было бы поделить на несколько частей, Иерусалимскую - тоже на несколько, и так далее. Такие планы и такие идеи выгодны только врагам Церкви", - отметил митрополит.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 19 апреля, Верховная Рада Украины поддержала постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.

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