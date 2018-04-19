В начале весны российские кураторы ОРДЛО решили усложнить жизнь жителям временно оккупированных территорий. Так, российскому «руководству» образований дано намек о необходимости принятия «закона» «О борьбе с украинской оккупацией», в котором предусмотрены антиукраинские тезисы для увеличения недоверия населения ОРДЛО к представителям государственных органов Украины.

Согласно указанному «документу», лица в военной форме ВСУ признаются преступниками, которых необходимо ликвидировать, государственные служащие, представители украинских СМИ, политики и бизнесмены являются пособниками «бандеровского режима», и их необходимо привлечь к уголовной ответственности, информирует svodka.net.

Под действие данного документа могут попасть все лица, получающие зарплату или другую прибыль на подконтрольной украинской власти территории, в т.ч. предприниматели, которые платят налоги в государственный бюджет Украины.

Исключение планируется сделать только для лиц, которые охотно согласятся на сотрудничество с «лднр». Так «правоохранительные органы» псевдореспублик пытаются оказать давление на госслужащих Украины, работающих в военно-гражданских администрациях Донецкой и Луганской областей.

Таким образом, российские функционеры решили запретить въезд на территорию ОРДЛО бывших жителей региона в связи с их преследованием, в качестве пособников «украинского режима». В дальнейшем планируется, в рамках действия «закона», присвоение движимого и недвижимого имущества указанных лиц, боевиками из числа граждан Российской Федерации, которые в настоящее время живут в местных студенческих общежитиях и недовольны своими бытовыми условиями.

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Есть данные о том, что главари боевиков в надежде на принятие указанного «закона» оккупантов, уже распределили между собой оставленную хозяевами местную элитную недвижимость и готовы первыми воспользоваться возможностями нового «законодательства».

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