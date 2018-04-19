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В Ереване полиция задержала 122 участника акций протеста против премьерства Саргсяна
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19.04.2018 17:19
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Участники акций протеста в Ереване заблокировали вход в резиденцию
премьер-министра Армении, после чего полиция начала удерживать
протестующих. Жители Армении протестуют против Саргсяна Фото: ЕРА
Задержанных доставили в отделения полиции.Полиция Армении
проинформировала, что утром организаторы акций протеста "без
объявления маршрута, бегом сопроводили граждан" до резиденции
премьер-министра и другим расположенным в Ереване охраняемым
зданиям, заблокировав там двери."Это непременно привело к
задержанию и привлечению к административной ответственности
правонарушителей", – отметили в ведомстве.Полиция
предупредила, что при охране таких объектов может применить
предусмотренные законодательством специальные меры, в том числе
применение оружия.9 апреля Армения перешла к
парламентской форме правления. Саргсяна, который был главой
государства с 2008-го по 2018 год, на специальном заседании
Национального собрания (парламента) Армении избрали
премьер-министром.13 апреля в Ереване из-за такого
назначения начались акции протеста. В результате столкновений
между правоохранителями и митингующими пострадали более 40
гражданских лиц и несколько полицейских. 18 апреля
протестующие начали блокаду резиденции Саргсяна в столице
страны. Силовики, которые охраняют здание, выставили по
периметру колючую проволоку.
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