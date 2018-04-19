Участники акций протеста в Ереване заблокировали вход в резиденцию премьер-министра Армении, после чего полиция начала удерживать протестующих. Жители Армении протестуют против Саргсяна Фото: ЕРА Задержанных доставили в отделения полиции.Полиция Армении проинформировала, что утром организаторы акций протеста "без объявления маршрута, бегом сопроводили граждан" до резиденции премьер-министра и другим расположенным в Ереване охраняемым зданиям, заблокировав там двери."Это непременно привело к задержанию и привлечению к административной ответственности правонарушителей", – отметили в ведомстве.Полиция предупредила, что при охране таких объектов может применить предусмотренные законодательством специальные меры, в том числе применение оружия.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Саргсяна, который был главой государства с 2008-го по 2018 год, на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении избрали премьер-министром.13 апреля в Ереване из-за такого назначения начались акции протеста. В результате столкновений между правоохранителями и митингующими пострадали более 40 гражданских лиц и несколько полицейских. 18 апреля протестующие начали блокаду резиденции Саргсяна в столице страны. Силовики, которые охраняют здание, выставили по периметру колючую проволоку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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