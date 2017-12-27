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Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией
27.12.2017 13:13
Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией
Мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться
В Украине с сегодняшнего дня, 27 декабря, в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией.
Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией Фото: pravda.com.ua

Мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться.

"Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках российско-украинской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старта 1 января" , - отметили в Госпогранслужбе Украины .

Он подчеркнул, что пограничники будут готовы к полноценному запуску биометрического контроля на границе до 1 января.

По его словам, на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан происходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории.

Также в ГНСУ отметили, что биоконтроль на административной границе с оккупированных Россией Крыму не будет касаться граждан Украины, проживающих на полуострове.

Напомним, на границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска  оборудуют системой биометрического контроля .

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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