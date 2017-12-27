Мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться

Мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться.

"Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках российско-украинской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старта 1 января" , - отметили в Госпогранслужбе Украины .

Он подчеркнул, что пограничники будут готовы к полноценному запуску биометрического контроля на границе до 1 января.

По его словам, на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан происходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории.

Также в ГНСУ отметили, что биоконтроль на административной границе с оккупированных Россией Крыму не будет касаться граждан Украины, проживающих на полуострове.