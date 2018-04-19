|«Готово на 90%»: Луценко анонсировал снятие неприкосновенности с 5 депутатов
|19.04.2018 17:21
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о готовности на 90% документов для подачи в Верховную Раду Украины на снятие неприкосновенности с 5 народных депутатов.
Об этом генпрокурор сообщил журналистам на брифинге в прокуратуре Днепропетровской области, который транслировался на странице пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко в Facebook.
«У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%», — заявил Луценко.
В этой связи он уточнил, что обнародует эту информацию только после подписания соответствующих документов.
Генпрокурор убежден, что собранных документов довольно для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но «юридическое управление Генеральной прокуратуры должно дать свое заключение, вероятно, внести технические поправки в текст».
«Обстоятельства, которые я контролирую уже в течение, наверное, полугода – например, в Днепропетровской области, чуть меньше по другим областям, — с моей точки зрения, четко указывают на возможность похода в Верховную Раду», — сказал Луценко.
«Думаю, что это время не за горами, но не сегодня», — сказал генпрокурор.