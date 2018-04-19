44-летняя певица Наташа Королева отдыхает с супругом в Майами и делится фотографиями в Инстаграме. А так как она веселый и неординарный человек, фотографии эти с юмором.

Не все понимают, что именно хотела сказать певица тем или иным снимком, и следовательно есть такие пользователи, которые приходят на ее страницу просто поворчать, пишет со ссылкой на .

Веселая и задорная певица Наташа Королева не только на сцене неутомима — она и в своеи микроблоге публикует забавные фотографии и видео из повседневной жизни. Фанаты обожают ее страницу в Инстаграме, а вот зашедшим случайно или людям без чувства юмора лучше проходить мимо.

Ее часто критикуют за фотографии, на которых она выглядит смешно и нелепо, за ее наряды — как на сцене, так и в жизни. Но, похоже, ее это не волнует, а только раззадоривает.

Находясь на отдыхе в Майами, Наташа опубликовала фото, на котором она изображена со своим визажистом Вадимом. Певица одета в подростковую футболку, толстовку и леггинсы. Позади нее стоит визажист в черной толстовке с накинутым на голову капюшоном:

«На районе банда в сборе!», — подписала фото Наташа.

Люди с юмором посмеялись и, в который уже раз, удивились тому, как певица молодо выглядит. А вот некоторым не понравилось, что 44-летняя Королева ведет себя как подросток и одевается нелепо.

Они возмущенно написали, что певице пора бы стать взрослее и вспомнить уже сколько ей лет — пора бы и остепениться:

«Надо понимать что выставляешь, когда и где …. и на всякий случай в паспорт заглядывать иногда»,

«Нелепая футболка, нелепая поза — вы же дама, а ведете себя неподобающе»,

«То гамбургер на голове то на груди непонятно что ? Ни кто не запретил подурачиться но зачем выставлять такие фото в ленту ? На груди кто? Мама что ль ? Вот уж правда когда говорят : она из деревни уехала, а деревня из неё никогда ! Отношусь к вам очень хорошо , но это фото полнейшее разочарование»,

«Не понимаю зачем такие фотографии в интернет выставлять на посмешище? Взрослая женщина.. Ну подурачились, посмеялись, но для домашнего использования, а не для всех».

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