|Ирландка потратит лотерейный выигрыш на долгожданный ремонт в доме
|19.04.2018 17:23
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Жительница ирландского города Корк Кармель О'Лири выиграла 25 тыс. евро в лотерею. Об этом сообщает местное издание Irish Examiner, передает .
Ирландка планирует инвестировать часть денежного приза в ремонт дома.
“Я много лет мечтаю о новой кухне. Теперь я могу сделать небольшой ремонт в доме, который мы с семьей давно откладывали до лучших времен”, — рассказала О’Лири, добавив, что счастливый билет обошелся ей в 10 евро.
Также, победительница собирается положить часть от выигрыша на сберегательный счет внука.
Напомним, что недавно победитель “Лото-Забава” в тираже № 911 от 22 января 2017 года, водитель Игорь Мокин из Хмельницкой области, поделился с журналистами тем, как изменилась его жизнь после выигрыша 1 миллиона гривен. Первое, что он сделал на полученные деньги, купил дом для сына.