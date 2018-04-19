На заседании военного кабинета Порошенко заявил, что намерен в ближайшее время посетить зону проведения АТО и на месте проверить качество трансляции украинских теле- и радиоканалов, передает «Интерфакс-Украина».

«Я хочу проинформировать, что в ближайшее время я вместе с секретарем Совета (СНБО. – Ред.) планирую посетить Донецкую и Луганскую области и лично проверю качество трансляции украинских сигналов, украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что украинское вещание – «это защита украинцев, которые проживают на территории, которая входит в зону вещания».

«Мы защитим их от того яда, который поступает к нам из РФ», — пояснил Порошенко.

«Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах. СБУ за 3,5 последних года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины. Значительная часть террористов, планировавших подрывную деятельность, проходили подготовку в тренировочных лагерях на территории РФ», — написал президент в Twitter.

Во время заседания СНБО по поручению Порошенко запустили систему противодействия антиукраинскому вещанию. Оборудование позволит заблокировать более 40 телеканалов РФ и сепаратистов.

«Этот вопрос важен, но является лишь составляющей общей политики информационной безопасности», – заявил Порошенко во время заседания СНБО.

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