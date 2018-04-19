Внефракционный народный депутат Александр Онищенко заявил, что власть Президента Украины платила деньги депутатам не только за увольнение бывшего председателя Службы безопасности Украины и лидера движения "Справедливость" Валентина Наливайченко, а практически за все кадровые перестановки между силовиков. Наливайченко считает, что Порошенко должен понести уголовную ответственность Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com председателя Службы безопасности Украины власть Президента Украины заплатила депутатам около $2 млн."Действительно, что касается силовых структур, то это и по Наливайченко Валентину платились деньги и по снятию Шокина [бывший генпрокурор Украины] тоже платились деньги и по Луценко [нынешний генпрокурор Украины], там было два законопроекты. Первый – то, что человек без юридического образования может быть прокурором, а второй само голосование за назначение его на должность. Голосования практически за всех силовиков поддерживалось Администрацией Президента", – заявил Онищенко. Он добавил, что увольнение Наливайченко стояло порядка $2 млн.В свою очередь Наливайченко заявил, что он сам собирался уйти с должности потому, что "не хотел работать с коррупционерами". Политик считает, что должны быть открыты уголовные дела против президента Украины Петра Порошенко и его окружения, которое привлечено к коррупции и подкупу парламентариев.Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко был уволен 18 июня 248 голосами народных депутатов. Представление об отставке Наливайченко внес в Раду президент Украины Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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