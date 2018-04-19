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Администрация Президента Украины заплатила около $2 млн за увольнение Наливайченко - Онищенко
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19.04.2018 17:26
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Внефракционный народный депутат Александр Онищенко заявил, что
власть Президента Украины платила деньги депутатам не только за
увольнение бывшего председателя Службы безопасности Украины и
лидера движения "Справедливость" Валентина Наливайченко, а
практически за все кадровые перестановки между силовиков.
Наливайченко считает, что Порошенко должен понести уголовную
ответственность Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com председателя
Службы безопасности Украины власть Президента Украины заплатила
депутатам около $2 млн."Действительно, что касается силовых
структур, то это и по Наливайченко Валентину платились деньги и по
снятию Шокина [бывший генпрокурор Украины] тоже платились деньги и
по Луценко [нынешний генпрокурор Украины], там было два
законопроекты. Первый – то, что человек без юридического
образования может быть прокурором, а второй само голосование за
назначение его на должность. Голосования практически за всех
силовиков поддерживалось Администрацией Президента", – заявил
Онищенко. Он добавил, что увольнение Наливайченко стояло
порядка $2 млн.В свою очередь Наливайченко заявил, что он сам
собирался уйти с должности потому, что "не хотел работать с
коррупционерами". Политик считает, что должны быть открыты
уголовные дела против президента Украины Петра Порошенко и его
окружения, которое привлечено к коррупции и подкупу
парламентариев.Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко был
уволен 18 июня 248 голосами народных
депутатов. Представление об отставке
Наливайченко внес в Раду президент Украины Петр
Порошенко.
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