Отмена возмещения НДС при экспорте сои и рапса необходима владельцам производственных мощностей по переработке масличных культур. Об этом сообщил заведующий Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Леонид Тулуш, передает со ссылкой на пресс-службу Института.

"Основными бенефициарами принятия этого решения (отмены НДС при экспорте масличных - ред.) являются владельцы производственных мощностей по переработке масличных культур. Таким образом они пытаются достичь большего уровня загруженности собственных производственных мощностей и повысить уровень маржинальности своей деятельности, которая в 2017 году существенно снизилась в результате острой конкуренции за сырье", - отметил знаток.

"Соевые правки" следовало бы пересмотреть, поскольку они будут иметь необратимое влияние на развитие масложировой отрасли, добавил Тулуш.

"Прежде только, товаропроизводители могут существенно снизить площади под соей. Ведь для ее выращивания в Украине были созданы "тепличные условия": в 2011-2016 годах она была единственной культурой, при экспорте которой осуществлялось возмещение НДС независимо от статуса экспортера. При этом на нее распространялось также действие режима НДС-аккумуляции, что формировало двойную выгоду для товаропроизводителей. Как следствие, объемы производства сои существенно выросли - с 1,0 млн тонн в 2009 году до 4,3 млн тонн в 2016 году.

В случае переориентации товаропроизводителей на другие культуры, кроме масличных, загрузки перерабатывающих мощностей так и останутся на уровне двух третей", - пояснил знаток.

По мнению эксперта, из-за "соевых правок" Украина может потерять рынок Ближнего Востока.

"До сих пор Украина поставляла необработанную продукцию на рынки стран Ближнего Востока действительно без применения ввозной пошлины. Если произойдет изменение предмета поставки из соевых бобов на продукт их переработки - масло или шрот, можно с высокой вероятностью прогнозировать потерю этих рынков.

Соответственно, в конце осени вполне возможен обвал цен на сою на внутреннем рынке вследствие резкого снижения объемов экспорта продуктов ее переработки, значительные репутационные потери компаний из Украины как надежных экспортеров и "экстренное" возвращение к обычному режиму налогообложения НДС экспортных поставок сои под давлением протестных акций товаропроизводителей", - спрогнозировал Тулуш.

В связи с этим знаток призвал ВР отсрочить отмену возмещения НДС экспортерам сои как минимум на 1 год.

"Заинтересованным сторонам следует рассмотреть все возможные варианты решения данного вопроса, в том числе и путем введения мер финансового стимулирования поставок сои на перерабатывающие предприятия и загрузки имеющихся перерабатывающих мощностей масложировой отрасли за счет импортного сырья", - подытожил Тулуш.

Напомним, две недели бастовали аграрии под стенами Верховной Рады из-за отмены возмещения НДС при экспорте сои и рапса. По их словам, такие налоговые нововведения нанесут им убыток минимум в 8 млрд грн, а виноват в этом - народный депутат, член Налогового Комитета ВР Виталий Хомутынник, который инициировал их для увеличения дохода собственного перерабатывающего агрохолдинга "Кернел".

Ранее сообщал, что заместитель регламентного комитета ВР Олег Куприенко обратился к НАПК с требованием проверить конфликт интересов у В.Хомутынника и привлечь его к ответственности.

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