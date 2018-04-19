Российская "власть" Крыма незаконно передала в собственность России территории острова Тузла площадью 6530 кв. метров. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает со ссылкой на .

В ведомстве заявили, что передача острова противоречит Конституции и законам Украины, а также международному праву.

"По всем международным нормам и документами Крым остается неотъемлемой частью Украины, тогда как статьей 73 Конституции Украины предусмотрено, что исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины", - говорится в сообщении.

В заявлении министерство осудило незаконные действия России и призвало мировое общество не признавать факт передачи части острова Тузла в собственность России с целью недопущения дальнейшего пренебрежения положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основных принципов международного права.

Напомним, на мосту, который должен соединить оккупированный Крым и Россию, началось строительство надводной части пролетов.

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