После этого Госпогранслужба отказала в выезде еще семи гражданам - членам суднокоманды

"В аэропорту "Жуляны" на рейс, направлявшийся в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, на паспортный контроль они предъявили документы граждан РФ, выданные в Генконсульстве РФ в Харькове. Поскольку украинская сторона не признает документов, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины, и поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных членов суднокоманды "Норд", они были пропущены через границу и вылетели в Беларусь" , - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На момент вылета соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманды в адрес Госпогранслужбы не поступало.

"Учитывая то, что есть основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины - членам суднокоманды "Норд" - документов, которые якобы подтверждают гражданство РФ, в 15:20, во время оформления пассажиров на рейс, направлявшийся в Минск, Госпогранслужба отказала в выезде еще семи гражданам Украины - членам суднокоманды "Норд", которые показали при контроле аналогичные документы граждан РФ" , - говорится в сообщении.

Документы изъяты. Пограничники составили протоколы о попытке незаконного пересечения госграницы. Материалы направлены в суд.

"Членам суднокоманды "Норд" в очередной раз предложено обратиться в органы Миграционной службы для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем в места постоянного проживания на законных основаниях. По данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы" , - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд" .

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.