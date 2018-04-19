|Двое членов экипажа задержанного судна "Норд" выехали в Беларусь, - ГПСУ
|19.04.2018 17:31
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После этого Госпогранслужба отказала в выезде еще семи гражданам - членам суднокомандыГосударственная пограничная служба сообщает, что 19 апреля около 6:00 утра двое граждан Украины - членов экипажа задержанного в Азовском море судна "Норд" выехали из Украины в Беларусь.
Фото: dpsu.gov.ua
"В аэропорту "Жуляны" на рейс, направлявшийся в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, на паспортный контроль они предъявили документы граждан РФ, выданные в Генконсульстве РФ в Харькове. Поскольку украинская сторона не признает документов, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины, и поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных членов суднокоманды "Норд", они были пропущены через границу и вылетели в Беларусь", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
На момент вылета соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманды в адрес Госпогранслужбы не поступало.
"Учитывая то, что есть основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины - членам суднокоманды "Норд" - документов, которые якобы подтверждают гражданство РФ, в 15:20, во время оформления пассажиров на рейс, направлявшийся в Минск, Госпогранслужба отказала в выезде еще семи гражданам Украины - членам суднокоманды "Норд", которые показали при контроле аналогичные документы граждан РФ", - говорится в сообщении.
Документы изъяты. Пограничники составили протоколы о попытке незаконного пересечения госграницы. Материалы направлены в суд.
"Членам суднокоманды "Норд" в очередной раз предложено обратиться в органы Миграционной службы для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем в места постоянного проживания на законных основаниях. По данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы", - добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.
Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог