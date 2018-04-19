В четверг, 19 апреля, дорожно-транспортное происшествие с участие пассажирского автобуса произошло в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области. Об этом сообщает местное издание Галицкий корреспондент .

По словам спикера местного управления полиции Мирославы Белдик, в аварию попал рейсовый автобус.

"Произошло опрокидывание автобуса" Надворная-Ланчин". По предварительным данным, есть погибший, четверо пассажиров получили травмы, трое из них - дети. Полиция устанавливает все обстоятельства - было столкновение, какова причина аварии", - рассказала представитель полиции.

На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая должна изучить обстоятельства и установить детали смертельного ДТП.

Сообщается, что авария произошла возле села Лоевая, которое находится между Надворной и Яремче. Перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter.

"Личность погибшего устанавливается. Это - пассажир микроавтобуса", - отметили в полиции.

Как сообщал svodka.net, в Кривом Роге возросло количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и автобуса.

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