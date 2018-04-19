За соответствующий проект постановления (№8284) проголосовали 268 народных депутатов.

Глава государства Петр Порошенко лично прибыл в парламент, чтобы убедить нардепов одобрить данное решение.

По его словам, борьба за единую украинскую церковь длилась не один год, а решающей стала встреча с Варфоломеем накануне Пасхи.

Порошенко отметил, что томос об автокефалии укрепит независимость Украины и устранит рудименты «русского мира». Глава государства подчеркнул, что этот вопрос выходит за рамки религии и является частью геополитики.

«Для меня вопрос утверждения независимой поместной церкви значит столько же, как уже полученные безвизовое и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Как и борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которые еще впереди. Это — вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне», — заявил он.

Президент заверил, что признание украинской автокефалии не будет означать появления «государственной церкви» или же запрета других церквей — в том числе УПЦ МП.

Также глава государства напомнил, кому Россия обязана принятием христианства.

«Томос станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья необдуманно основали Москву», — подчеркнул Порошенко.

В свою очередь в Кремле заявили, что Россия не может поддержать создание поместной православной церкви в Украине.

В комментарии «Обозревателю» глава Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент заявил: Вселенский патриарх Варфоломей не может предоставить статус автокефалии православной церкви в Украине, «это невозможно канонически».

Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви 17 апреля. Он сообщил, что все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к Вселенскому Патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею.

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