Из-за глобального потепления количество мигрантов в Европе увеличится в три раза к 2100 году. Даже если выбросы углекислого газа удастся сократить, то число заявок на предоставление убежища в ЕС все равно вырастет на четверть, независимо от экономических и политических факторов. «Европа увидит больше отчаявшихся людей, бегущих из своих стран», — предостерегает Вольфрам Шленкер, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке и руководитель исследования, опубликованного в журнале Science.

В ходе работы ученые обработали обращения беженцев из 103 стран в Евросоюз с 2000 по 2014. В течение этого периода о приюте в среднем просило больше 350 тысяч человек в год. Исследователи изучили основания для прошения и сравнили упоминание экологических причин с такими факторами, как войны и политический кризисы. Эксперты по климату считают, что потепление с 2,6°C до 4,8°C может иметь серьезные последствия. Если не снизить выброс парниковых газов, то в Европу будет ежегодно приезжать на 660 тысяч мигрантов больше, чем сейчас, уже к концу XXI века.

Исследователи также выявили взаимосвязь между изменением климата и количеством заявлений на предоставление убежища. Например, в страны со средней температурой 20°C (оптимальной для выращивания многих сельскохозяйственных культур) подают больше прошений, чем в регионы с более прохладным климатом. Чем жарче становится в стране в период сбора урожая, тем больше людей бегут за границу. В то время как иммиграция из более холодных стран снижается, когда температура там поднимается до комфортных 20°C.

Эксперты прогнозируют, что изменение климата приведет к большему числу засух, наводнений, аномально жаркой температуре и другим экстремальным погодным условиям, а также к сильным штормам и повышению уровня моря. Из-за этого заниматься сельским хозяйством станет сложнее. Сильнее только из-за изменения климата пострадает тропическая Африка (к югу от Сахары) и южная часть Азии.

Европу климатические изменения коснутся меньше. В первую очередь из-за того, что на этом континенте изначально более низкая температура, чем в Африке и на юге Азии. Плюс, относительное благосостояние и развитая инфраструктура смягчит последствия глобального потепления. Все это делает регион привлекательным местом для мигрантов.

Боб Уорд, директор по политике и коммуникациям исследовательского института Грантхама по изменению климата и окружающей среде в Лондоне заметил, что политики должны серьезнее относиться к результатам такой работы. Ведь сегодня большинство европейских стран не учитывает изменение климата, как причину для миграции. «Из истории мы знаем, что миграция приводит к конфликтам и войнам. Огромные издержки, связанные с конфликтами из-за миграции в следствии изменения климата, обычно не учитываются экономистами», — говорит Уорд. Так засуха в Сирии с 2006 по 2010 год послужила одной из причин гражданской войны в стране, которая началась в 2011 году и длится до сих пор, считают исследователи.

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