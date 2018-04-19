Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что имеет материалы о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов.

Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, информирует «Радио Свобода», информирует svodka.net.

«У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%», – сказал Луценко.

Генпрокурор заявил, что собранные документы достаточны для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но «юридическое управление Генеральной прокуратуры должно предоставить свое заключение, вероятно, внести технические поправки в текст».

В то же время Луценко не уточнил, о каких депутатах идет речь.

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