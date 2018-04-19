|Депутатам приготовиться: У Луценко припасены важные материалы
|19.04.2018 17:34
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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что имеет материалы о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов.
Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, информирует «Радио Свобода», информирует svodka.net.
«У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%», – сказал Луценко.
Генпрокурор заявил, что собранные документы достаточны для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но «юридическое управление Генеральной прокуратуры должно предоставить свое заключение, вероятно, внести технические поправки в текст».
В то же время Луценко не уточнил, о каких депутатах идет речь.
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