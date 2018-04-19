Факт выявления в сирийском районе Восточная Гута дымовых шашек из британского Солсбери "подрывает веру в человечность отдельных государств", отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Этот факт даже сложно комментировать Фото: ЕРА "На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки производством из города Солсбери, Великобритания. Теперь, я думаю, все знают, где находится город Солсбери", – сказала она.Захарова заявила, что "этот факт даже сложно комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств"."Мы говорим, конечно, не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и применяют подобные решения", – отметила спикер МИД РФ.В Солсбери 4 марта госпитализировали с симптомами отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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