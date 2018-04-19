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В Сирии обнаружили дымовые шашки, произведенные в Солсбери – Захарова
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19.04.2018 17:35
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Факт выявления в сирийском районе Восточная Гута дымовых шашек из
британского Солсбери "подрывает веру в человечность отдельных
государств", отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Этот
факт даже сложно комментировать Фото: ЕРА "На освобожденных
территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками
обнаружены контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки
производством из города Солсбери, Великобритания. Теперь, я думаю,
все знают, где находится город Солсбери", – сказала
она.Захарова заявила, что "этот факт даже сложно комментировать,
настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность
отдельных государств"."Мы говорим, конечно, не о целых
государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают
подобные приказы и применяют подобные решения", – отметила
спикер МИД РФ.В Солсбери 4 марта госпитализировали с
симптомами отравления экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля и его дочь Юлию.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ,
она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по
словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен.
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