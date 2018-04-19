Государственная пограничная служба сообщает, что 19 апреля около 6:00 утра двое граждан Украины, членов экипажа задержанного в Азовском море судна «Норд»обманным путем выехали из Украины в Беларусь.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в .

«В аэропорту «Жуляны» на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, на паспортный контроль они предъявили документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. Поскольку украинская сторона не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины и, поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных членов суднокоманды «Норд», они были пропущены через границу и вылетели в Беларусь», — сообщил он.

Слободян также отметил, что на момент вылета соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманды в адрес Госпогранслужбы не поступало.

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«Учитывая то, что есть основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины — членам суднокоманды «Норд» — документов, якобы подтверждающих гражданство РФ, в 15:20, во время оформления пассажиров на рейс, следовавший в Минск Госпогранслужба отказала в выезде еще семерым гражданам Украины — членам суднокоманды «Норд», которые показали во время контроля аналогичные документы граждан РФ», — добавил спикер ГПСУ.

Документы изъяты. Пограничники составили протоколы о попытке незаконного пересечения госграницы. Материалы направлены в суд.

«Членам суднокоманды «Норд» в очередной раз предложено обратиться в органы Миграционной службы для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях. По данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы», — подчеркнул Слободян.

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