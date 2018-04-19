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Неплательщикам алиментов придумали новую «проблему»
19.04.2018 17:42
Неплательщикам алиментов придумали новую «проблему» Министерство юстиции не дает алиментщикам расслабиться. 19 апреля Павел Петренко презентовал новый пакет законопроектов под названием  "Чужих детей не бывает. Часть 2".

Теперь неплательщиков решили наказывать деньгами. И больно.

  • Если алименты на ребенка просрочены больше, чем на год, сумма задолженности возрастает на 20%.
  • При отлынивании от своих обязанностей на срок более 2 лет к долгу прибавляется 30%.
  • Если алиментщик уклоняется от уплаты больше 3 лет, сумма увеличивается на 50%.

Петренко отметил, что пеня будет начисляться не в бюджет, а на счет ребенка должника.

Кроме того, Минюст хочет внести изменения в Уголовный кодекс: если нерадивый папаша уклоняется от наказания в виде общественно-полезных работ, ему будет грозить до 2 лет тюремного заключения, пишет «Украинская правда«.

Еще одна новация – автоматический арест всех счетов и других средств с момента возникновения долга.

«Вишенка на торте» — запрет неплательщикам алиментов занимать руководящие должности на государственной службе и даже лишение их права голоса на выборах.

Напомним, в настоящее время за задолженность по алиментам в более чем полгода неплательщиков могут отправить на общественные работы, временно запретить им выезд за границу и лишить права управлять автомобилем.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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