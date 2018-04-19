Теперь неплательщиков решили наказывать деньгами. И больно.

Если алименты на ребенка просрочены больше, чем на год, сумма задолженности возрастает на 20%.

При отлынивании от своих обязанностей на срок более 2 лет к долгу прибавляется 30%.

Если алиментщик уклоняется от уплаты больше 3 лет, сумма увеличивается на 50%.

Петренко отметил, что пеня будет начисляться не в бюджет, а на счет ребенка должника.

Кроме того, Минюст хочет внести изменения в Уголовный кодекс: если нерадивый папаша уклоняется от наказания в виде общественно-полезных работ, ему будет грозить до 2 лет тюремного заключения, пишет «Украинская правда«.

Еще одна новация – автоматический арест всех счетов и других средств с момента возникновения долга.

«Вишенка на торте» — запрет неплательщикам алиментов занимать руководящие должности на государственной службе и даже лишение их права голоса на выборах.

Напомним, в настоящее время за задолженность по алиментам в более чем полгода неплательщиков могут отправить на общественные работы, временно запретить им выезд за границу и лишить права управлять автомобилем.

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