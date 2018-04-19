|Неплательщикам алиментов придумали новую «проблему»
|19.04.2018 17:42
|
Теперь неплательщиков решили наказывать деньгами. И больно.
Петренко отметил, что пеня будет начисляться не в бюджет, а на счет ребенка должника.
Кроме того, Минюст хочет внести изменения в Уголовный кодекс: если нерадивый папаша уклоняется от наказания в виде общественно-полезных работ, ему будет грозить до 2 лет тюремного заключения, пишет «Украинская правда«.
Еще одна новация – автоматический арест всех счетов и других средств с момента возникновения долга.
«Вишенка на торте» — запрет неплательщикам алиментов занимать руководящие должности на государственной службе и даже лишение их права голоса на выборах.
Напомним, в настоящее время за задолженность по алиментам в более чем полгода неплательщиков могут отправить на общественные работы, временно запретить им выезд за границу и лишить права управлять автомобилем.