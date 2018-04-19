Кремль не пойдет на эскалацию на Востоке Украины, поскольку любые масштабные военные операции повлекут за собой большое количество жертв со стороны россиян и мощные санкции Запада. Вместе с тем, конфликт низкой интенсивности, который продолжается на Донбассе, не прекратится без решительных действий западных партнеров Украины.

Такое мнение высказал «Апострофу» знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант ВАСИЛИЙ БОГДАН, информирует svodka.net.

Путинский режим превратил нынешнюю ситуацию на Донбассе в перманентный вариант. Окопная война характеризуется вещами, которые связаны с единичными или системными мерами, направленными на то, чтобы беспокоить друг друга. И поскольку мы имеем дело с российскими оккупационными войсками и террористами, то, непременно, они не придерживаются абсолютно никаких правил: ни ведения войны, ни, тем более, тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске и как-то прорабатываются в нормандском формате. Это первая ситуация.

Вторая ситуация заключается в том, что в Кремле сейчас определенная паника и стрессовое состояние из-за того, как Запад, в частности США, начали санкционно давить на Россию. А, с другой стороны, масштабная акция по бомбардировке химических объектов в Сирии показала, что терпение Запада лопнуло и начинаются действия по сдерживанию российского агрессора, в том числе военными средствами. А это, непременно, вызывает раздражение и желание хотя как-то и на ком-то отыграться. А рядом же находится Украина, против которой совершена агрессия, следовательно необходимо ее побеспокоить. И побеспокоить таким образом, чтобы сделать больнее и самой Украине, и Западу.

Но даже текущая концентрация вооруженных формирований РФ на границах с Украиной и тенденция к их наращиванию вряд ли смогут привести к каким-то масштабным военным операциям против Украины, учитывая то, что Запад занял более жесткую позицию в отношении России. С другой стороны, в Кремле прекрасно осознают, что Вооруженные силы Украины уже получили соответствующий опыт: у них есть эшелонированная оборона с соответствующей военной техникой, вооружением и подготовленным личным составом. Поэтому любые масштабные военные операции повлекут за собой большое количество жертв с российской стороны. Они на это вряд ли пойдут. Но даже если решатся, то наши партнеры по международной проукраинской коалиции отреагируют на это соответствующим образом.

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Поэтому, с одной стороны, Россия не оставляет попыток создать нам какие-то неприятности. С другой стороны, я не исключаю, что воинские формирования у границ с Украиной будут использованы в случае, когда наступит время «Ч» и боевики и террористы начнут убегать через неконтролируемую российско-украинскую границу, чтобы найти себе место в РФ и впоследствии создать проблемы для самой России. Поэтому эти формирования РФ будут задействованы для того, чтобы не допустить побега боевиков и террористов на территорию России.

В целом же ситуация тревожна в том плане, что Украине нужно усиливать свою обороноспособность, усиливать бдительность, обучение военного контингента на фронте, чтобы нас не застали врасплох. С другой стороны, к сожалению, это еще продлится некоторое время в среднесрочной перспективе, если не произойдет каких-то последовательных и решительных действий со стороны Запада и, в частности, США.

Если будет тенденция к усилению секторальных и персональных санкций, в том числе относительно окружения Путина и относительно соответствующих секторов экономики (сейчас изучается вопрос санкций против оборонного комплекса РФ), то Путин будет вынужден пойти на определенные уступки. Если же Запад будет действовать по принципу шаг вперед — три шага назад, как иногда это наблюдается, то эти планы будут призрачными в среднесрочной перспективе.

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Что касается данной конкретной ситуации (конфликта низкой интенсивности на Донбассе), то важное значение будет иметь позиция Европейского союза. Недавно и представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что ЕС со своей стороны тоже должен осуществлять все мероприятия по усилению санкций в отношении России. И, кстати, министр иностранных дел Литвы [Линас Линкявичюс] заявил, что санкции Евросоюза будут продлеваться не на полгода, а на год, поскольку Россия не идет навстречу как в исполнении Минских договоренностей, так и в снижении эскалации на восточном фронте.

Отмечу, что позиция США в отношении России дуалистична. С одной стороны, давить санкциями, а где вероятно и оправданно, то и военными действиями. С другой стороны, оставить дверь открытой для того, чтобы вести политический разговор с целью подталкивания Путина к уступкам. Главное – вмонтирование его в международное правовое поле. Такова цель Штатов, что они часто декларировали.

Что касается переговоров Волкера-Суркова (в России накануне заявили о паузе в этих переговорах, — «Апостроф»), то они важны для Украины, потому что держат украинский вопрос в мировом информационном поле и беспокоят Россию соответствующим образом. Но надеяться на них отдельно не нужно, потому что для этого нет значительных оснований. Самое главное, что эта задача будет иметь результат тогда, когда там будет третья сторона, которой является Украина. Потому что все переговоры, которые ведутся без Украины, имеют риск сепаратных договоренностей и того, что украинские интересы не будут учтены в полной мере. Потому что уже были примеры, когда нас принуждали к компромиссам, которые могут предлагаться только побежденной стране.

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