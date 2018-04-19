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Боровой: Власти РФ хотят создать ситуацию, когда результаты расследования британцев по Скрипалю можно будет поставить под сомнение
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19.04.2018 17:43
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Заявление генпрокурора РФ Юрия Чайки о том, что бывшего
подполковника ФСБ России Александра Литвиненко отравил российский
бизнесмен Борис Березовский, связано с желанием Москвы восстановить
имидж и репутацию страны, которые ухудшились после отравления
экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Такое мнение в
комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский оппозиционер и
политический знаток Константин Боровой. Боровой: Российская
пропаганда вообще очень сложно устроена Фото: Константин Боровой /
Facebook "История со Скрипалем – серьезный удар по имиджу и
репутации России. Власти пытаются любыми способами перевести
стрелки на британские спецслужбы. Глава МИД сказал, что это вообще
был не "Новичок", а некое отравляющее вещество НАТО. То есть власти
РФ хотят создать ситуацию, когда результаты расследования британцев
по Скрипалю можно будет поставить под сомнение. Каким-то способом
им удалось наладить контакт с лейбористами. На мой взгляд,
российская сторона за это заплатила. Нужно понимать, что
европейские политические силы – все-таки бедные организации. И
любая финансовая помощь – это для них дар. А уж тем более для
оппозиционных сил. Подобное мы видим во многих европейских странах,
где лидеры разных политических партий вдруг становятся путинскими
сторонниками", – подчеркнул Боровой.Он отметил эффективность
работы российской пропаганды."Сейчас идет война, мы видим попытки
информационной дезориентации граждан. Чем понятнее, что это ложь,
тем эффективнее она будет влиять на тех, кто хочет в нее верить.
Российская пропаганда вообще очень сложно устроена: это тысячи
экспертов в самых разных областях. Речь о психологах,
специализирующихся на воздействии на общественное сознание,
спецслужбах, журналистах и так далее. Пропагандистская машина в
РФ – очень дорогой и, надо признать, эффективный инструмент.
Они используют самые современные разработки", – резюмировал
Боровой.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".На заседании Совбеза ООН
постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс отмечала,
что "Россия, вероятнее только, причастна к отравлению". "По
нашему мнению, только у России есть технические средства,
оперативный опыт и мотивы для того, чтобы применить это
вещество", – сказала она.Александр Литвиненко скончался в
результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23
ноября 2006 года.Расследование и суд по этому делу длились больше
девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные
слушания начались только в начале 2015 года. По одной из
версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него
компромата на представителей российских властей. 21 января
2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод,
что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано
Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а
также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями
убийства признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и
бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали
полоний в чай Литвиненко.Березовский был советским и российским
предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся
политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С 2001-го
он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании
денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года
Березовский проживал в Великобритании в статусе политического
беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его
доме в Великобритании. Главная версия следствия –
самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в
британском графстве Суррей.
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