Заявление генпрокурора РФ Юрия Чайки о том, что бывшего подполковника ФСБ России Александра Литвиненко отравил российский бизнесмен Борис Березовский, связано с желанием Москвы восстановить имидж и репутацию страны, которые ухудшились после отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой. Боровой: Российская пропаганда вообще очень сложно устроена Фото: Константин Боровой / Facebook "История со Скрипалем – серьезный удар по имиджу и репутации России. Власти пытаются любыми способами перевести стрелки на британские спецслужбы. Глава МИД сказал, что это вообще был не "Новичок", а некое отравляющее вещество НАТО. То есть власти РФ хотят создать ситуацию, когда результаты расследования британцев по Скрипалю можно будет поставить под сомнение. Каким-то способом им удалось наладить контакт с лейбористами. На мой взгляд, российская сторона за это заплатила. Нужно понимать, что европейские политические силы – все-таки бедные организации. И любая финансовая помощь – это для них дар. А уж тем более для оппозиционных сил. Подобное мы видим во многих европейских странах, где лидеры разных политических партий вдруг становятся путинскими сторонниками", – подчеркнул Боровой.Он отметил эффективность работы российской пропаганды."Сейчас идет война, мы видим попытки информационной дезориентации граждан. Чем понятнее, что это ложь, тем эффективнее она будет влиять на тех, кто хочет в нее верить. Российская пропаганда вообще очень сложно устроена: это тысячи экспертов в самых разных областях. Речь о психологах, специализирующихся на воздействии на общественное сознание, спецслужбах, журналистах и так далее. Пропагандистская машина в РФ – очень дорогой и, надо признать, эффективный инструмент. Они используют самые современные разработки", – резюмировал Боровой.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".На заседании Совбеза ООН постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс отмечала, что "Россия, вероятнее только, причастна к отравлению". "По нашему мнению, только у России есть технические средства, оперативный опыт и мотивы для того, чтобы применить это вещество", – сказала она.Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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