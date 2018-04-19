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С начала суток боевики осуществили 12 обстрелов
19.04.2018 17:47
С начала суток боевики осуществили 12 обстрелов
В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения
С начала суток российско-оккупационные войска совершили 12 обстрелов позиций украинских защитников.
С начала суток боевики осуществили 12 обстрелов Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

На Донецком направлении из гранатометов и часто стрелкового оружия враг обстрелял укрепления ВСУ близко Авдеевки. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Каменки, а стрелковое оружие - оккупанты применили по защитникам Водяного, Марьинки и Гнутово, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении с станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь по украинским позициям в районе Станицы Луганской и Майского. 

В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Воина доставлено в военно-медицинское учреждение и предоставлено всю необходимую помощь.

Напомним, что на протяжении прошедших суток в зоне АТО было зафиксировано 50 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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