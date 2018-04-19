В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения

На Донецком направлении из гранатометов и часто стрелкового оружия враг обстрелял укрепления ВСУ близко Авдеевки. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Каменки, а стрелковое оружие - оккупанты применили по защитникам Водяного, Марьинки и Гнутово, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении с станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь по украинским позициям в районе Станицы Луганской и Майского.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Воина доставлено в военно-медицинское учреждение и предоставлено всю необходимую помощь.