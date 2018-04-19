|С начала суток боевики осуществили 12 обстрелов
|19.04.2018 17:47
|
В результате вражеского огня один украинский защитник получил раненияС начала суток российско-оккупационные войска совершили 12 обстрелов позиций украинских защитников.
Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo
На Донецком направлении из гранатометов и часто стрелкового оружия враг обстрелял укрепления ВСУ близко Авдеевки. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Каменки, а стрелковое оружие - оккупанты применили по защитникам Водяного, Марьинки и Гнутово, информирует пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении с станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь по украинским позициям в районе Станицы Луганской и Майского.
В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Воина доставлено в военно-медицинское учреждение и предоставлено всю необходимую помощь.
Напомним, что на протяжении прошедших суток в зоне АТО было зафиксировано 50 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков.
Поделитесь статьей с друзьями