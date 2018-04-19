На платформе Reddit было обнародовано занимательное видео, на котором запечатлен золотистый ретривер во время собачьих соревнований. И все бы ничего, только вот животное, которое должно было невозмутимо пройти "путь соблазнов", не пропустило ни одну игрушку и тарелку с едой.

На видео, которое уже стало хитом, сначала показывают овчарку, которая проходит все тарелки с вкусностями и игрушки, и не обращая внимания на все это следует сразу к хозяину.

Однако ретривер, который вышел после овчарки, настолько удивлен количеством классных игрушек и сладостей, что его хозяйке приходится выходить к нему, чтобы отвлечь от "препятствий".

Как сообщал svodka.net ранее, в сети набирает слава видео, на котором щенок английского бульдога отказался забавляться с другими собаками в тренировочном центре .

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