18 апреля во время эфира телеканала NewsOne внефракционный народный депутат и первый командир добровольческого батальона "Айдар" Сергей Мельничук напал на нардепа от Радикальной партии Олега Ляшко. Последний заявил, что этот поступок получит "жесткую реакцию". После эфира Мельничук разбил Линько нос Фото: Сергій Мельничук / Facebook "Продажная тушка Мельничук, который крышует сейчас власть, подло напал на моего собрата Дмитрий Линько. Этот подлый поступок получит нашу жесткую реакцию! Любому, кто поднимет руку на члена моей команды, мы переломаем руку!" – написал Ляшко на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/O.Liashko/posts/1632823263452931 18 апреля во время эфира Мельничук заявил, что у него есть документальное подтверждение фактов, что в его отсутствие в Раде использовали поддельную карточку для голосования.Линько начал отрицать это, заявив, что Мельничук сам "пошел и продался". Депутаты пытались подраться, но ведущие их остановили.После эфира депутаты все же подрались. Мельничук разбил нос Линько. Последний сказал, что заявление писать не будет, но сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону.Сегодня прокуратура открыла по этому факту уголовное производство.Радикальная партия исключила Мельничука из своих рядов в феврале 2015 года за "действия, которые дискредитируют звание народного депутата Украины, и за нарушение присяги народного депутата Украины". Это случилось после масштабной акции "Айдара" под Министерством обороны Украины, где бойцы жгли шины и перекрывали Воздухофлотский проспект. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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