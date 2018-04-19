|Топ-командующие НАТО и России провели встречу в Баку
|19.04.2018 17:55
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Стороны обменялись мнениями по ситуации в СирииГлавнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти провел встречу в Баку (Азербайджан) с начальником генштаба Вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым.
Фото:ukrinform.ua
"В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращение инцидентов", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.
Также отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии, подчеркнув важность взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.
На сайте НАТО или командования Объединенными силами пока нет информации о встрече.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что поддерживает удары по Сирии.
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