Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии

"В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращение инцидентов" , - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Также отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии, подчеркнув важность взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

На сайте НАТО или командования Объединенными силами пока нет информации о встрече.