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Топ-командующие НАТО и России провели встречу в Баку
19.04.2018 17:55
Топ-командующие НАТО и России провели встречу в Баку
Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии
Главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти провел встречу в Баку (Азербайджан) с начальником генштаба Вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым.
Топ-командующие НАТО и России провели встречу в Баку Фото:ukrinform.ua

"В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращение инцидентов", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Также отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии, подчеркнув важность взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

На сайте НАТО или командования Объединенными силами пока нет информации о встрече.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что поддерживает удары по Сирии.

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