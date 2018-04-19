Решение о повышении тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в Украине может вступить в силу после майских праздников.

Такое мнение высказал глава ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов на Украинском инфраструктурном форуме в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина, информирует svodka.net.

«Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от ГРС и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить, что решение принято и мы его приведем в действие. Наверное, после праздничного периода», — сказал он.

Как сообщалось в начале апреля текущего года, «Укрзализныця» отложила повышение цен на билеты, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры согласовывался причастными ведомствами

«Укрзализныця» собиралась с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение еще два раза в этом году.

Читайте: "Судочки вам в помощь!": В Раде сетуют на подорожание в столовой

Сводка.нет - Новости Украины и Мира