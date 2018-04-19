После отказа защиты экс-президента Украины Виктора Януковича принять участие в судебных дебатах судья назначил следующее заседание на 3 мая. Адвокаты вступили в перепалку с судьей и ушли с заседания Фото: ЕРА Оболонский районный суд Киева перенес судебные дебаты на процессе по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича на 3–4 мая.Заседание транслировалось на YouTube-канале Генпрокуратуры Украины.Председательствующий судья Владислав Девятко объявил о начале судебных дебатов. Прокурор Руслан Кравченко начал выступление, но адвокаты потребовали прекратить его."Мы не сможем находиться на судебном заседании во время оглашения данной речи. Если прокурору и суду не интересно присутствие защиты, не интересно выслушать мнение Виктора Януковича, не интересно послушать свидетелей защиты, а интересно лишь выполнить политическое намек и вынести решение до 1 мая, мы не сможем принять участие в этих противоправных действиях", – заявил адвокат Виталий Сердюк.Затем все трое адвокатов Януковича покинули зал."Сторона защиты самовольно, по надуманному поводу покинула зал судебных заседаний", – констатировал Девятко.Он объявил, что следующее заседание состоится 3 мая в 10.00, и отметил, что в случае неявки адвокатов суд будет вынужден привлечь государственного защитника для Януковича.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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