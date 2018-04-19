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Суд перенес начало дебатов на процессе по обвинению Януковича в госизмене
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19.04.2018 17:58
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После отказа защиты экс-президента Украины Виктора Януковича
принять участие в судебных дебатах судья назначил следующее
заседание на 3 мая. Адвокаты вступили в перепалку с судьей и ушли с
заседания Фото: ЕРА Оболонский районный суд Киева перенес судебные
дебаты на процессе по обвинению бывшего президента Украины Виктора
Януковича на 3–4 мая.Заседание транслировалось на
YouTube-канале Генпрокуратуры Украины.Председательствующий судья
Владислав Девятко объявил о начале судебных дебатов. Прокурор
Руслан Кравченко начал выступление, но адвокаты потребовали
прекратить его."Мы не сможем находиться на судебном заседании во
время оглашения данной речи. Если прокурору и суду не интересно
присутствие защиты, не интересно выслушать мнение Виктора
Януковича, не интересно послушать свидетелей защиты, а интересно
лишь выполнить политическое намек и вынести решение до 1 мая, мы не
сможем принять участие в этих противоправных действиях", –
заявил адвокат Виталий Сердюк.Затем все трое адвокатов Януковича
покинули зал."Сторона защиты самовольно, по надуманному поводу
покинула зал судебных заседаний", – констатировал Девятко.Он
объявил, что следующее заседание состоится 3 мая в 10.00, и
отметил, что в случае неявки адвокатов суд будет вынужден привлечь
государственного защитника для Януковича.В Оболонском суде Киева
рассматривают дело по обвинению Януковича в
госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве
на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
повлекшем гибель людей.Янукович был президентом Украины с 2010-го
по 2014 год, после бегства из страны проживает в
России.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса
Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437
(пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110
(пособничество в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия).
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