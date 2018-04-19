Комплексная система информационного противодействия заработала в Донецкой и Луганской областях в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает

Так, по словам Турчинова, вдоль всей линии разграничения начала действовать высокоэффективная технологическая система. Она позволяет "полностью блокировать аналоговое и цифровое телерадиовещание, которое транслируется с российской территории и с оккупированной Россией территории Украины".

"Вместе технологический комплекс, разработанный национальными производителями, блокируя российский сигнал, не будет препятствовать украинскому телерадиовещанию", - прокомментировал Турчинов.

Как он объяснил, вдоль российско-украинской границы "место украинского аналогового вещания, которое прекратит вещание, могут попытаться захватить российские телеканалы".

"Технология, которая используется в комплексной системе информационного противодействия, после ее развертывания в отдельных регионах позволит полностью заблокировать российское аналоговое и цифровое телерадиовещание вдоль только украинско-российской границы", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, президент Петр Порошенко предложил применить технологии противодействия антиукраинскому вещанию на границе с Приднестровьем.

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