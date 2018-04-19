Соответствующий проект закона поддержал 251 народный депутат

Законопроект содержит общие основы государственного регулирования в области органического производства и обращения органической продукции, утверждает полномочия ответственных министерств и ведомств. Также документ определяет систему прав и обязанностей участников рынка органической продукции, в частности операторов рынка и органов сертификации, передает "112 Украина".

Положения проекта закона регламентируют требования к производству, маркировке и обращения органической продукции, устанавливает основные принципы сертификации органического производства с детализацией по отраслям. Предусмотрен механизм регистрации в органах сертификации, операторов рынка и органических семян.

Кроме того, законопроект определяет механизм госконтроля за деятельностью субъектов рынка органической продукции и предусматривает ответственность за нарушения в этой сфере.

Отдельно установлены требования в перечень веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического производства и разрешенных к использованию в предельно допустимых количествах. Определена процедура, по которой они могут быть разрешены к использованию.