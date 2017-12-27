Возвращение российских офицеров в состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК) на Донбассе может произойти лишь тогда, когда Украина обеспечит беспрепятственные условия для выполнения их работы.

Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает со ссылкой на .

"Если украинская сторона предоставит исчерпывающие, подлежащие мониторингу и контролю со стороны международного сообщества гарантии, что российским военнослужащим в СЦКК будут обеспечены беспрепятственные условия для выполнения их миссии, возврат наших военнослужащих в общий центр вполне возможен и, с моей точки зрения, очень желателен", — рассказал он.

Косачев также заявил, что вывод российских военных из состава СЦКК был вынужденным. Такое решение, по его словам, было обусловлено невозможными условиями работы, которые создала украинская сторона.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что готова вернуться в СЦКК, если он "станет реально дееспособен", передает "".

По его словам, российские офицеры должны там не просто значиться, а "определять работу этого центра наряду со всеми другими его участниками".

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