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Зеленский о решении Дании по Северному потоку-2: Мы были к этому готовы
31.10.2019 14:25
Зеленский заявил, что Украина была готова к решению Дании по Северному потоку-2 Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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