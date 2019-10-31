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Зеленский о решении Дании по Северному потоку-2: Мы были к этому готовы
31.10.2019 14:25
Зеленский заявил, что Украина была готова к решению Дании по Северному потоку-2
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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