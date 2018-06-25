Дивно читати, що напад зграї на циганський табір — то не зовсім і їх провина. Мовляв, влада — вона теж несе відповідальність. Наче людське життя обірвала не цілком конкретна рука з ножем, а й «байдужість влади до проблеми захоплення лісових ділянок під незаконні табори».

Саме таке формулювання я сьогодні побачила в стрічці. Показово, що «захоплення лісових ділянок під незаконний видобуток бурштину» нікого в нашій країні не збуджує на розправи. Або, «незаконне захоплення лісу під вирубку вікових дерев», теж незаконну, не бажають зупинити навіть мешканці того села, яке кожен рік змиває під час паводків. Всім все подобається. Всіх все влаштовує.

«Влада винна», — розказують ті, хто працює в копанках та на лісозаготовках. Навіть ті, хто вирішив погратися в народних месників та покарати нещасного рома за «непристойне етнічне походження», одразу ж згадали, що то не вони вбили, а влада винна. Інфантелізм, панове, то найтяжчий гріх в сучасному світі. Немає нічого огиднішого ніж той, хто стверджує, що йому смакує зло, а як тільки-но настає час відповісти за зроблене, починає лити сльозу та прикидатися невинною жертвою.

Знаємо ми звідки така мода йде. То не традиція наша така, щоб не розповідали наївним хуторянам патріоти з-за перебріку. То совкова безвідповідальність, яка багатьом миліша за українську шляхетність.

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