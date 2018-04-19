Разработчики приложений больше не смогут использовать домен для обхода блокировки, пишет со ссылкой на .

Изменения в сетевой архитектуре ранее заметили разработчики системы прокси-серверов для организации анонимного сетевого соединения Tor. Позже сама компания подтвердила, что внесла изменения в программное обеспечение.

"Подставные домены никогда не входили в поддерживаемый функционал. До недавнего времени они работали из-за особенностей нашего стека программного обеспечения. Мы постоянно развиваем нашу сеть, и в рамках планового обновления программного обеспечения подставные домены больше не работают", - пояснил представитель компании.

Он также добавил, что компания не планирует в будущем возвращать эту функцию.

По данным издания, нововведение грозит нарушить работу сервисов, которые позволяют обходить цензуру в сети, таких как мессенджер Signal, GreatFire.org и VPN-сервисы Psiphon.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что в ходе попыток заблокировать мессенджер Telegram в России . По его словам, после того, как Telegram перешел на подсеть , в которой было 540 тысяч IP-адресов, ведомство решило заблокировать их.

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