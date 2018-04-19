Американский президент Дональд Трамп рассказал, когда США введут новые санкций в отношении России в связи с поддержкой РФ режима президента Сирии Башара Асада.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, информирует svodka.net.

По словам главы американского государства, санкции будут введены, когда Вашингтон сочтет, что Москва этого заслужила.

«Как только она их вполне заслужит», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, когда он введет новые санкции против России.

На прошлой неделе в интервью CBS постоянный представитель США при ООН Никки Хейли анонсировала новые санкции против России, отметив, что министр финансов США Стивен Мнучин должен объявить об их введении в понедельник, 16 апреля.

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В Белом Доме поспешили откреститься от таких планов. Газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США сообщила, что в настоящее время Вашингтон со всей серьезностью изучает новые экономические и прочие санкции, однако Дональд Трамп пока не дал окончательного разрешения на их введение.

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