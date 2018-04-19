В Раду внесен пакет законопроектов по защите прав ребенка

"Сегодня депутаты подают второй пакет законопроектов, касающихся защиты прав ребенка. Это новый пакет законов "Чужих детей не бывает", часть 2. Он касается усиления ответственности для злостных неплательщиков алиментов. Мы сделали выговор на защите экономических прав украинских детей" , - рассказал министр юстиции Павел Петренко, передает "РБК-Украина".

По его словам, при наличии задолженности размер алиментов будет увеличено.

"Во-первых, это увеличение минимального размера алиментов. Если долг является более одного года, он будет автоматически увеличиваться на 20%, два года - на 30%. Все эти средства пойдут на счет ребенка, а не в бюджет государства. Вторая новация: неуплата алиментов будет основанием для недопуска на государственной службе" , - пояснил Петренко.

Он напомнил, что первый пакет законов об алиментах было принято в конце прошлого года.

"Эти законы работают: количество уплаченных алиментов за неполные три месяца выросло в два с половиной раза. То есть украинские дети получили долги, которых им не платили в течение многих лет", - заявил Петренко.

Напомним, арестованное имущество должников алиментов начали продавать на онлайн-аукционе OpenMarket.

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